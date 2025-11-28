Curitiba terá alterações no trânsito para três eventos neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba informou que haverá alterações no tráfego em algumas ruas da cidade neste fim de semana devido à realização de três eventos. Agentes e monitores de trânsito estarão presentes nos locais para garantir a segurança de todos os envolvidos.

No sábado (29/11), das 16h até meia-noite, a Pedreira Paulo Leminski receberá o show do cantor Gusttavo Lima, com expectativa de 22 mil pessoas. Bloqueios poderão ocorrer a partir das 20h nas ruas próximas ao local do evento.

No domingo (30/11), acontecerão duas corridas na cidade. O Circuito das Estações, com largada às 7h na Praça Nossa Senhora de Salete, terá percursos de 5 km e 10 km. Já a Corrida Noite Feliz 2025, com largada às 21h na Arena da Baixada, contará com trajetos de 3 km e 6 km.

Recomendações aos motoristas

A SMDT recomenda que os motoristas evitem circular pelas regiões afetadas durante os eventos. É importante respeitar a sinalização e seguir as orientações dos agentes de trânsito presentes nos locais. As interdições acompanharão os trajetos das provas, com bloqueios divididos entre áreas exclusivas para corredores e trechos reservados à circulação de veículos.

Para mais informações sobre rotas alternativas e horários específicos de bloqueios, os cidadãos podem consultar os canais oficiais da Prefeitura de Curitiba ou entrar em contato com a SMDT.