Curitiba terá alterações no trânsito para seis eventos neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba informa que haverá alterações no tráfego em diversas ruas da cidade neste fim de semana, devido à realização de seis eventos. Agentes e monitores de trânsito estarão presentes nos locais para garantir a segurança de todos os envolvidos.

No sábado (6/12), ocorrerão três eventos: a Carreata do Papai Noel dos Correios, com saída às 10h da sede dos Correios no Centro; o festival Prime Rock Brasil 2025 na Pedreira Paulo Leminski, com início às 14h; e o musical ‘Aviva na Baixada’ no Estádio Mário Celso Petraglia, das 12h às 23h30.

Já no domingo (7/12), estão programados outros três eventos: o Jubileu da Esperança da Pastoral da Criança, das 7h às 11h, saindo do Museu da Vida no bairro Mercês; o Pedala Metropolitano, das 7h30 às 13h, na região do Parque da Barreirinha; e a corrida 15K de Santa Felicidade, das 5h30 às 9h20, com largada em frente ao Restaurante Madalosso.

A SMDT recomenda que os motoristas evitem circular pelas regiões afetadas, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes durante o fim de semana. Moradores das áreas impactadas terão acesso permitido mediante apresentação de documento que comprove ligação com o perímetro.

Detalhes dos bloqueios

Para a Carreata do Papai Noel, haverá bloqueios em diversas ruas do Centro, incluindo João Negrão, Desembargador Westphalen e Marechal Deodoro. O Prime Rock Brasil 2025 causará interdições nas proximidades da Pedreira Paulo Leminski a partir das 20h. O musical na Arena da Baixada terá bloqueios nos cruzamentos próximos ao estádio.

No domingo, o Jubileu da Esperança terá interdições acompanhando o trajeto da procissão, desde o bairro Mercês até o Centro. O Pedala Metropolitano causará bloqueios na região do Parque da Barreirinha. Por fim, a corrida 15K de Santa Felicidade terá interdições em seu percurso, incluindo trechos da Avenida Manoel Ribas e ruas adjacentes.