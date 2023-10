Meio de semana, quarta-feira (18), e o tempo parece que não se define. Tem tempestade no radar. Alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) projetam situações de perigo para praticamente todo o Paraná.

O Inmet informou que dois alertas estão em vigência. O primeiro é o amarelo para perigo potencial para tempestade. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Esse alerta termina as 21 horas desta quarta, e abrangem Curitiba e Litoral do Paraná.

O segundo ponto de atenção é na região sudoeste e centro-sul do estado. Alerta laranja para perigo devido a tempestade. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar nesta quarta-feira o tempo em Curitiba deve ficar carrancudo, mas a chuva se confirma para os próximos dias. Quinta e sexta-feira podem ter um acumulado maior de 14 milímetros. A temperaturas não passa dos 16ºC nesta quarta-feira. O calor deve voltar para Curitiba na segunda-feira: 29ºC de máxima.

“Pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de algumas descargas elétricas são registradas nesta manhã entre as regiões sudoeste e centro-sul. Entre os Campos Gerais e o leste, presença de muitas nuvens com alguns chuviscos isolados. No noroeste, o sol predomina em grande parte da região”, explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

