O tempo ainda deve se manter instável em Curitiba e região nesta sexta-feira (20). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão para chuva mais fraca, o céu ainda fica com bastante nuvens, mas o sol aparece em alguns momentos do dia na capital. As temperaturas ficam amenas.

Em Curitiba, de acordo com a meteorologia, a variação térmica deve ficar entre 13º C e 23º C nesta sexta, que começou com sol entre nuvens. Pela manhã será mais frio e há chance de chuva fraca. Conforme o Simepar, à tarde o sol ainda aparece entre nuvens e ajuda a esquentar um pouco mais as temperaturas neste período. Mas até o fim da tarde a chuva fraca deve voltar de forma isolada.

Ainda de acordo com o mapa do Simepar, a instabilidade deve permanecer presente nos próximos dias, principalmente na faixa Leste do Paraná. De acordo com o mapa do Simepar, a frente fria que atuava no oceano e trazia a chuva mais intensa já se afastou e o sistema parou de atuar. Por isso, em outras regiões do estado, o tempo deve voltar a ficar ensolarado e calor retorna.

Litoral

Nas praias paranaenses, segundo o Simepar, as temperaturas também devem ficar mais amenas nesta sexta-feira. A previsão para chuvas fracas é parecida com a de Curitiba, mas o céu deve ficar menos carregado de nuvens, dando chance para o sol aparecer um pouco mais.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 17º C e 22º C.