Nenhuma nova morte e sete novos casos de novo coronavírus, estes são os números oficiais da covid-19 em Curitiba, nas últimas 24 horas. Atualmente, a capital paranaense registra o total de 26 óbitos e 658 infectados com doença. Das pessoas contaminadas, 487 já estão recuperadas. Os dados divulgados nesta terça-feira (5), pela Secretaria Municipal de Saúde, foram considerados positivos pela médica infectologista Marion Burger e pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

“Felizmente, hoje não tivemos nenhum novo óbito. E também temos poucos casos novos confirmados de ontem para hoje, são só mais sete casos. Eu brinco que isso é o sucesso de todas as ações feitas nesse último mês, nós estamos colhendo frutos das ações feitas a partir de metade de março. As pessoas já mais conscientes, fazendo etiqueta respiratória e higienização das mãos, depois em distanciamento social e do início de abril para cá, uso obrigatório de máscaras para todas as pessoas. Isso, tem mostrado sim um grande resultado aqui em Curitiba e a gente agradece pela ajuda da população”, disse a médica infectologista Marion Burger.

Apesar dos números do boletim diário, a secretária de saúde Márcia Huçulak alerta que não é o momento de relaxar no distanciamento social e na prevenção ao coronavírus, especialmente para as pessoas dos grupos de risco. “Ninguém está liberado do isolamento social. A gente vem insistindo nisto. Eu soube agora há pouco por um relatório da URBS e pelo prefeito, que aumentou a circulação de pessoas acima de 60 anos no transporte coletivo e não há nenhuma justificativa para estas pessoas estarem circulando. A gente teve um aumento [na circulação de idosos] e nós vamos ter que tomar medidas mais drásticas com relação a isso”, afirmou Márcia.

Pacientes de Curitiba

Curitiba tem hoje 57 pacientes hospitalizados, 30 deles em unidades de terapia intensiva (UTI) e nove em estado mais grave, que contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

Na cidade, 1.433 casos testaram negativo para covid-19 e outras 135 suspeitas são investigadas pelas autoridades de saúde. Além dos 26 óbitos por novo coronavírus confirmados até agora, 144 mortes também foram analisadas, destas 137 foram descartadas e sete ainda aguardam os resultados dos exames.

Números da covid-19 em Curitiba

658 casos confirmados

26 óbitos por covid-19

487 pacientes liberados do isolamento

1.433 casos descartados

135 casos em investigação

Coronavírus no Paraná

O Paraná confirmou cinco mortes e mais 29 casos de novo coronavírus. Conforme o boletim da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) desta terça-feira, chega a 1.588 o número de pessoas atingidas pela covid-19 no estado e total de falecimentos é de 99. Mas. 1.071 pessoas são consideradas recuperadas e já foram liberadas do isolamento social no Paraná.

Os cinco óbitos registrados nesta terça-feira são de pacientes que estavam internados. Um morador de Fazenda Rio Grande, de 62 anos, faleceu segunda-feira (4). Três moradores de Curitiba – uma mulher de 70 anos e dois homens, de 62 e 63 anos, faleceram no domingo (3). E um morador de Mirador, de 46 anos, morreu no sábado (2).

Ao todo 137 cidades paranaenses têm casos confirmados da Covid-19. Os novos casos confirmados estão nos municípios de: Apucarana (1), Cascavel (2), Castro (1), Cianorte (1), Curitiba (6), Guaratuba (2), Inácio Martins (1), Londrina (3), Maringá (1), Mirador (1), Nova Aliança do Ivaí (1), Paranavaí (3), Piraquara (2), Santo Antônio do Caiuá (2), Santo Inácio (1) e Telêmaco Borba (1).

Casos no Brasil

