Esta quarta-feira começou ainda mais gelada em grande parte do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria segue firme em todo o estado, o que contribuiu para os 4,9 graus registrados em Curitiba e principalmente para o índice negativo de em General Carneiro: – 1,3, por volta das 7h. Já o tempo segue seco, com sol durante o dia. Não há previsão de chuva para esta semana. Por causa da estiagem, o Paraná vive seu pior cenário de seca em 100 anos.

publicidade

LEIA MAIS: Sanepar aumenta rodízio em Curitiba e região até sábado. Veja os bairros atingidos

Em Curitiba, a máxima é de 22ºC e a temperatura baixa vai ser mantida até quinta-feira (28), para ter uma pequena elevação no final de semana.

Já no sul do estado o frio chegou forte, inclusive com índice negativo em General Carneiro, com -1,3ºC.

Litoral

No litoral os termômetros seguem com temperaturas amenas, entre 11°C de mínima e 22°C de temperatura máxima nesta quarta-feira.

publicidade

Lembrando que de acordo com a Marinha do Brasil, a região litorânea do Paraná está com um alerta de ressaca válido até quinta-feira (28), com ondas que podem chegar a três metros.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe) prevê vento que podem chegar a até 60 quilômetros por hora em Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, além dos municípios de São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?