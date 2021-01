Dados da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba apontam queda no número de casos ativos de covid-19. De acordo com o boletim desta quinta-feira (28), há 6.134 pessoas continuam com o vírus ativos e com potencial de transmissão na capital paranaense. Na quarta-feira esse número era de 6.539.

O boletim da prefeitura mostra que foram confirmados 447 novos casos e que sete pessoas morreram por causa do novo coronavírus. Seis desses óbitos foram registrados nas últimas 48 horas.

As vítimas são seis homens e uma mulher, com idades entre 51 e 80 anos. Duas dessas pessoas não tinham fatores de risco para a covid-19. Desde o início da pandemia, Curitiba registrou 2.592 óbitos provocados pela doença.

Com os 447 novos casos, a capital paranaense soma ao todo 126.940 casos confirmados desde o começo da pandemia, sendo que 118.214 se recuperaram e estão liberados do isolamento.

Em relação às UTIs do SUS, a taxa de ocupação de leitos exclusivos covid-19 nesta quinta-feira está em 82%, com 65 dos 371 leitos livres.

Números da covid-19 em 28 de janeiro

447 novos casos confirmados

7 novos óbitos (6 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 126.940

Casos ativos – 6.134

Recuperados – 118.214

Óbitos – 2.592