O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, nomeou Melissa Cristina Alves Ferreira como a nova titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). Para assumir o cargo, ela deixará a Superintendência Executiva da Fundação de Ação Social (FAS).

O processo de transição entre Melissa e o atual secretário, Carlos Eduardo Pijak Júnior, será realizado até o final deste mês com o objetivo de manter a continuidade das ações e dos serviços prestados pela secretaria.

Educadora social, Melissa é graduada em Gestão Pública e possui especialização em Ciência Política. Durante sua atuação na FAS, participou da implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de serviços voltados ao atendimento de crianças e idosos, além de ter ocupado os cargos de gerente do Programa Aprendiz e diretora de Qualificação e Relações do Trabalho.