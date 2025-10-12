Curitiba tem menor índice de pais ausentes entre as capitais

Curitiba tem o menor número de pais ausentes no registro de nascimento dos filhos entre as capitais brasileiras. O levantamento é do Portal da Transparência do Registro Civil, com dados referentes ao ano de 2024. Os dados são originados da central de Informações do Registro Civil – CRC Nacional.

Em 2024, 4,36% dos registros de nascimento em Curitiba não tinham o nome paterno. A porcentagem equivale a 1.025 crianças. Nas demais capitais, os índices variam de 5% a 14%. A média nacional é de 6,49% de registros sem o nome do pai.

Promoção da participação paterna

O índice de Curitiba não ocorre por acaso, mas devido a políticas públicas e ações da sociedade civil e do sistema de justiça que visam a proteção integral à criança e à família.

A Fundação de Ação Social (FAS) trabalha para fortalecer a centralidade da família e valorizar o papel protetivo e cuidador dos pais na vida dos filhos. Com este fim, ocorreu em agosto a capacitação “Da Paternidade Legal ao Fortalecimento do Vínculo Paterno”. No encontro, servidores e parceiros da FAS tiveram orientações para identificar situações de ausência paterna, estimular o fortalecimento dos vínculos e incentivar ações que valorizem o envolvimento dos homens na vida familiar.

Para o presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, o fortalecimento dos laços familiares passa pela valorização da figura paterna entre os homens. “A Política Nacional de Assistência Social tem como centralidade a família, o que inclui a função paterna. É fundamental o papel do pai na proteção e no desenvolvimento integral da família, especialmente no que diz respeito ao cuidado e bem-estar dos filhos”, afirma Renan.

Para a diretora de Proteção Social Básica da FAS, Cintia Aumann, o tema tem impacto direto na qualidade do atendimento e no acompanhamento das famílias. “É fundamental que nossas equipes tenham informações, habilidades e alternativas para o atendimento, adotando práticas sensíveis e acolhedoras que incentivem a participação ativa dos pais na vida familiar e comunitária”, destaca a diretora.

O promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori, que atua na Promotoria de Justiça das Comunidades, entende que a efetividade das políticas públicas municipais desempenha um papel crucial para Curitiba ter estes índices.

“Programas sociais geridos pela FAS e o acompanhamento pré-natal realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não se limitam apenas à assistência material e à saúde biológica. Tais ações possuem um viés educativo e de conscientização sobre a relevância da paternidade responsável, trabalhando preventivamente a importância do vínculo e do registro desde a gestação”, declarou o promotor.

Sartori também destaca a atuação do Ministério Público do Paraná (MPPR), com o setor de Averiguação de Paternidade e com seus projetos de promoção da paternidade responsável. Tais iniciativas incluem eventos, palestras e atendimentos descentralizados nos bairros que visam sensibilizar a comunidade sobre o papel fundamental da figura paterna no desenvolvimento integral da criança, especialmente na primeira infância.

Uma outra iniciativa lembrada pelo promotor é projeto Pai Presente, criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Esta iniciativa facilitou o reconhecimento voluntário da paternidade, removendo entraves burocráticos e promovendo a justiça social.