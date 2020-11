A segunda-feira (16), pós eleições 2020, vai ser bem típica da estação em Curitiba e no litoral. Na primavera, a tendência se confirma com tempo bom e calor, mas com possibilidade de alteração rápida, com chance de temporal e ventos fortes no começo da noite. Para a semana, a temperatura deve cair com a chegada de uma frente fria.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o começo da semana vai apresentar durante o dia um crescimento na temperatura. A máxima prevista é de 30°C no período da tarde. Com o calor e a umidade, a chuva vai se formar e a previsão do Simepar para chuva é de 95%, com chances de temporal e ventos fortes, situação semelhante ao que se formou no domingo de eleição. Já para a semana, a temperatura vai cair com a chegada de uma frente fria com possibilidade de chuva a partir desta terça-feira (17).

E no Litoral?

No litoral do Paraná, a temperatura vai igualar ao da capital. Em Guaratuba, previsão de 30°C para esta segunda-feira. No fim da tarde, a chuva também vai fazer companhia e com chances de ventos fortes. Já no interior do estado, o calor vai mostrar a força. Em Foz do Iguaçu, na região Oeste, a temperatura deve ultrapassar os 30°C – para a semana, o clima permanece bom até quarta-feira, quando tem possibilidade de chuva na terra das Cataratas. Boa semana a todos!