Curitiba tem manifestação contra PL da Dosimetria, que pode beneficiar Bolsonaro

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/12/25 16h50
Manifestantes protestaram contra a PL da Dosimetria, em Curitiba. Foto: Ernani Ogata / Colaboração

Manifestantes de diversas cidades brasileiras foram às ruas neste domingo (14/12) contra a aprovação do chamado PL da Dosimetria, o projeto de lei que pretende diminuir o cálculo das penas (dosimetria) de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os atos são promovidos pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, movimentos de esquerda que se mobilizaram contra a aprovação do projeto. Pela manhã, os atos foram realizados nas principais capitais do país, entre elas, Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, Fortaleza, Salvador e Brasília.

Na capital paranaense os manifestantes se reuniram na Boca Maldita, tradicional espaço para atos políticos da cidade. Milhares de pessoas participaram do ato, que teve faixas contrárias a Bolsonaro, também a Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, além de frases contra a anistia dos presos. A região estava bastante movimentada, já que o evento Domingo no Centro, da Prefeitura, oferecia diversas atrações aos curitibanos. ,

Na capital federal, os manifestantes se reuniram em frente ao Museu da República e se dirigiram ao Congresso, onde gritaram palavras de ordem e ergueram cartazes com os dizeres “Sem anistia para golpista”. Também houve criticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em São Paulo, o ato também está acontecendo, começou às 14h, em frente ao Masp, na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, a concentração estava marcada para as 13h, na altura do posto 5, em Copacabana.

Projeto de lei

Na quarta-feira (10), a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê a redução de penas de pessoas condenadas pelos atos golpistas.

O texto foi aprovado durante a madrugada e é substitutivo do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao Projeto de Lei 2162/23, do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). 

O substitutivo determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

Após a aprovação na Câmara, o projeto seguiu para o Senado, onde será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima quarta-feira (17). 

