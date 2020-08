Quem saiu cedo da cama nesta quinta-feira (27), em Curitiba, presenciou Curitiba com tempo fechado nas primeiras horas do dia. A neblina marcou presença e naturalmente aquele ditado vem na mente: Neblina que baixa é sol que racha? Se depender da previsão do tempo, sim. Curitiba terá céu aberto ao longo do dia, com mínima de 8ºC pela manhã e máxima de 25ºC.

Assim como nesta quarta-feira (26), o calor chega perto do meio dia, e a máxima será verificada entre às 14 e 16h. Depois os termômetros baixam levemente chegando aos 14ºC às 22h. Não há probabilidade de chuva nesta quinta-feira.

O meteorologista Samuel Braun, do Simepar, explicou que por causa da neblina a visibilidade era pequena, principalmente em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Isso aumenta o alerta de cuidados aos motoristas por causa da tragédia na br-277, no início de agosto, com oito mortes em um acidente causado por neblina e fumaça na pista. “No aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a visibilidade horizontal é de 500 metros”, disse o meteorologista.

E no Litoral?

Na regão litorânea do Paraná o dia será bem semelhante ao de Curitiba, mas com menor amplitude térmica. Em Guaratuba, pode exemplo, os termômetros ficam entre os 14ºC e 23 ºC e sem chuva.