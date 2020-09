Curitiba repetiu neste sábado (12) o mesmo número de óbitos por covid-19 de sexta-feira (11), com nove vidas perdidas para a doença. Já os novos casos de pessoas infectadas chegou a 470 neste sábado, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. A taxa dos leitos de UTI segue alta, com 87% de ocupação neste sábado.

Seis das nove novas mortes registradas em Curitiba aconteceram nas últimas 48 horas. Entre as vítimas de 40 a 93 anos estão sete homens e duas mulheres.

Agora, Curitiba chega 1.118 mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia em março. São 37.890 moradores da capital que testaram positivo para a covid-19, dos quais 32.444 já se curaram. Curitiba tem, no momento, 4.328 casos ativos – pessoas com potencial de transmissão do vírus.

UTI

Dos 334 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 em Curitiba, 291 estão ocupados. Ou seja, a lotação nas UTIs chega a 87%. São apenas 43 leitos livres.

Nesta semana foram desativados cinco leitos pediátricos de UTI covid-19 no hospital Pequeno Príncipe e dez de adultos no Hospital de Clínicas. Estas vagas retornaram para atendimentos de outras demandas de saúde.