A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou neste sábado (18) 839 casos de coronavírus e mais 13 novos óbitos em consequência da doença. 12 dos óbitos aconteceram nas últimas 48 horas. O número de casos ativos segue diminuindo na capital e neste sábado, 11.562 casos ativos foram contabilizados.

No total, 102.309 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, sendo que 88.686 pessoas se recuperaram da doença e estão sem sintomas.

Entre as novas mortes registradas neste sábado, as novas vítimas são nove homens e quatro mulheres, com idades entre 47 e 95 anos. Todos estavam internados.

Até agora são 2.061 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

UTIs do SUS

Neste sábado (19) a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 89%. No momento restam 42 leitos livres.

Números da covid-19 em 19 de dezembro

839 novos casos confirmados

13 novos óbitos (12 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 102.309

Casos Ativos – 11.562

Recuperados – 88.686

Óbitos – 2.061