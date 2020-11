O tempo deve ficar nublado nesta quarta-feira (18) em Curitiba e há chance de chuvas isoladas e espalhadas pelos bairros. Também há risco de temporais com raios e pode cair granizo em algumas áreas. Em todo o Paraná, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), núcleos isolados de chuvas com algumas descargas elétricas atuam principalmente nos Campos Gerais, norte da região metropolitana da capital e Norte do estado.

Em Curitiba, por causa da nebulosidade, as temperaturas não sobem tanto. O Simepar aponta máximas de 17º C, com mínimas em torno de 13º C. As condições na capital são para pancadas de chuva.

“Será um dia parecido com a terça-feira (17). Porém, mais encoberto e com temperaturas baixas por causa da mudança na direção do vento, que passa a entrar de sudeste”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Litoral

O alerta para temporais vale para todo o Paraná, inclusive para as praias do estado, embora lá não haja risco de granizo. Segundo o Simepar, o céu fica nublado na região de Guaratuba. Chuviscos isolados também devem ocorrer em vários momentos do dia.

As temperaturas à beira-mar também ficam amenas. Em Pontal do Paraná, por exemplo, os termômetros devem marcar variações entre 19º C e 23º C.