Curitiba tem feiras orgânicas em três locais nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (13), os curitibanos têm três opções de feiras de produtos orgânicos em diferentes regiões da cidade. As feiras acontecem no Cristo Rei, Portão e Seminário, oferecendo alimentos frescos e livres de agrotóxicos para a população.

No bairro Cristo Rei, a Feira Orgânica Noturna funciona das 16h às 20h, na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 683, esquina com a Rua Gottlieb Rosenau. Já no Portão, a feira ocorre das 7h às 12h, na Rua Professor Euro Brandão, na Praça Desembargador Armando Carneiro, ao lado do Terminal Portão.

Os moradores do Seminário também contam com uma opção de feira orgânica, que acontece das 7h às 12h na Rua Professor João Argemiro Loyola, entre a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e a Rua Santa Madalena de Piazzi, no bairro Novo Mundo.

As feiras orgânicas são uma oportunidade para os consumidores adquirirem produtos frescos, sazonais e cultivados sem o uso de agrotóxicos, diretamente dos produtores locais. Além de frutas, verduras e legumes, é possível encontrar outros itens como pães, geleias e laticínios orgânicos.