O tempo permanece chuvoso em Curitiba e região nesta terça-feira (18). A diferença dos últimos dias, porém, está no volume de chuvas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), chove bem mais na capital por causa do aumento da instabilidade atmosférica. Esta condição do tempo também atinge a região metropolitana e o Litoral. As temperaturas ainda devem seguir amenas. Há previsão de frio mais intenso somente a partir da quinta-feira (20).

+Leia mais! Neve chega a Curitiba nesta sexta-feira? Veja o que diz a meteorologia

Segundo o Simepar, nesta terça, em regiões do Paraná mais ao Sul, próximas com a divisa com Santa Catarina, há o risco de quedas de raios e temporais. Já em Curitiba, a chuva deve cair de maneira constante e intensa ao longo do dia. O volume das precipitações pode chegar perto dos 20 mm.

Já as temperaturas na capital, de acordo com a meteorologia, podem chegar aos 18º C de máxima, com mínima por volta dos 13º C.

+Leia mais! Greca assina decreto que devolve Curitiba à bandeira amarela. Veja o que muda nesta terça!

Litoral

Nas praias, a chuva também marca presença nesta terça-feira. Conforme aponta o Simepar, a instabilidade atmosférica deve tomar conta da maior parte do dia, mas o sol ainda pode aparecer brevemente entre nuvens. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 16º C e 21º C ao longo do dia.