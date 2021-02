O céu deve ficar carregado de nuvens em Curitiba e região nesta terça-feira (9). No entanto, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há pouca chance de chuva e sol aparece. Apenas alguma garoa ocasional pode ocorrer ao longo do dia. A previsão vale também para o Litoral do estado, mas por lá a umidade deve ser mais elevada. Nas outras regiões, a atuação de um sistema de alta pressão tende a deixar o tempo seco e estável. Destaque para grande amplitude térmica tanto em Curitiba quanto nas praias.

De acordo com o Simepar, a terça-feira ainda amanhece um pouco mais fria na capital. Os termômetros devem registrar temperaturas variando entre 15º C e 26º C. Conforme aponta o Simepar, assim como ocorreu no dia anterior, os ventos seguem transportando umidade do oceano em direção ao continente, o que deixa o céu com muitas nuvens. Mesmo assim, de acordo com a meteorologia, o dia ainda deve ser abafado à tarde e com sol.

Litoral

Nas praias o dia deve ser abafado nesta terça-feira. Segundo o Simepar, a umidade prevalece por causa dos ventos, mas o sistema de alta pressão impede a formação de chuva significativa. O sol deve aparecer em vários momentos do dia. Conforme a meteorologia, chuva um pouco mais intensa e isolada tem mais chance de ocorrer na Serra do Mar.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 19º C e 28º C.