A semana deve começar com aumento na instabilidade atmosférica em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), chuvas fortes são esperadas nesta segunda-feira (28) em diversas regiões do Paraná. Há um alerta amarelo de temporal segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

publicidade

+Viu essa? Grávida com covid-19 que deu à luz em Curitiba morre no hospital. Ela não chegou a conhecer a filha

As pancadas de chuvas devem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. Entre o Oeste e Noroeste do estado, o tempo segue abafado, com os termômetros registrando temperaturas acima dos 30ºC.

Em Curitiba, de acordo com a meteorologia, as temperaturas devem variar entre 18º C e 26º C. A segunda-feira não esquenta tanto quanto nos últimos dias, mas a sensação ainda pode ser de tempo abafado à tarde na capital, por causa da umidade relativa do ar entre 63% e 89%. De acordo com o Simepar, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

+Leia mais! Trabalho sobre benzedeiras do Paraná recebe menção em prêmio nacional

Litoral

publicidade

Nas praias, o tempo também deve estar mais fechado nesta segunda-feira. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Assim como em Curitiba, as pancadas devem ser mais intensas e seguidas de raios.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 21º C e 29º C.

+Viu essa? Vereadores de Curitiba têm 121 faltas abonadas na pandemia, ou seja, sem descontos nos salários

Alerta amarelo de temporal

O alerta prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.