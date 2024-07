Dois eventos esportivos e um religioso vão alterar o trânsito em diferentes pontos de Curitiba durante a manhã e tarde deste domingo (28). A Superintendência de Trânsito (Setran) da prefeitura terá equipes para orientar os motoristas. Confira as atividades e as regiões afetadas:

Copa de Ciclismo altera trânsito no Jardim Botânico

A partir das 6 horas até às 14 horas, haverá desvios no bairro Jardim Botânico, de onde largarão os participantes da 1ª Copa de Ciclismo de Estrada 2024. Por isso, a Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos estará bloqueada entre as ruas Conselheiro Laurindo e Ostoja Roguski.

Corrida da Polícia Militar em Curitiba

Das 6h30 às 9 horas, no bairro Novo Mundo, o esquema de trânsito muda em decorrência da IV Corrida do 13º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. A largada acontecerá na sede do Batalhão, na Rua Sebastião Malucelli.

De lá, os atletas percorrerão as ruas Gerda Thereza Metzentin, Frei Gaspar da Madre de Deus, Itacolomi, Via Rápida Centro/Bairro, João Rodrigues Pinheiro, Avenida das Indústrias, João Bettega, Felinto Bento Viana e, completando o retorno, seguem pelas ruas Itacolomi, Frei Gaspar da Madre de Deus, Gerda Thereza Metzentin e Sebastião Malucelli, o ponto de chegada.

Com os bloqueios, 12 linhas de ônibus terão alteração de itinerário das 5h às 13h. Confira os detalhes no site da Urbs.

Ação evangélica muda trânsito no Centro Cívico

Das 13h às 17h, os desvios acontecem na região da Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, local do movimento evangélico de oração Ora Curitiba 2024.

Haverá bloqueios na rotatória da Rua Mário de Barros sentido Praça Nossa Senhora de Salete e na esquina da Rua Benedito Gomes Leitão com a rua Prefeito Rosaldo Gomes Leitão. Os bloqueios serão de responsabilidade dos organizadores. Oito linhas de ônibus terão desvios de itinerários das 10h às 18h. Confira.

Outros eventos em Curitiba neste domingo

Os motoristas também devem ficar atentos a dois outros eventos também neste domingo. Eles não exigirão bloqueios ou desvios, mas podem causar lentidão no tráfego de veículos.

A partir das 10h30, no Abranches, acontece a procissão motorizada organizada pela Paróquia Sant’Ana de Abranches.

Já na Unicuritiba, no Rebouças, a partir das 13h, acontece a prova para admissão na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

