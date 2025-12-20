Curitiba tem 8 feiras livres neste domingo; confira locais e horários

Neste domingo (21), Curitiba oferece oito feiras livres em diferentes bairros da cidade, proporcionando aos moradores opções para compras de alimentos frescos e produtos variados. As feiras funcionam em horários entre 7h e 14h, dependendo da localização.
No Bacacheri, a feira acontece na Avenida José Gulin, entre as ruas Ernesto Edmundo Weigert e Luiz Manoel Agner, das 7h às 13h. Já na Barreirinha, os feirantes se instalam na Rua Flávio Dallegrave, entre as ruas Sebastião Fávaro e Reinaldo Hecke, no mesmo horário.
O Cajuru recebe sua feira na Rua Teófilo Otoni, entre as ruas Luiz França e Progênito Machuca, também das 7h às 13h. No Campo Comprido, a feira ocorre na Rua Maria Homan Wisniewski, entre as ruas Robert Redzimski e Emília Chopacz, seguindo o mesmo horário.
Nas Mercês, os moradores podem visitar a feira na Praça 29 de Março, localizada na Rua Martim Afonso, 800, das 7h às 13h. O Prado Velho tem sua feira na Rua Francisco Nunes, entre as ruas Chile e Brasílio Itiberê, no bairro Rebouças, também das 7h às 13h.
A feira do Vista Alegre funciona das 8h às 12h, na Rua Arthur Leinig, entre as ruas Irmã Tecla e André Zanetti. Por fim, a Feira Livre Menonitas acontece na Praça da Colonização Menonita, na Rua Antônio Kosovski, com horário estendido das 8h às 14h.
As feiras livres são uma tradição em Curitiba e oferecem aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos frescos diretamente dos produtores, além de ser um espaço de convivência e lazer para a comunidade.