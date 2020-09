Procurando emprego? Então, separe sua carteira de trabalho e procure uma Agência do Trabalhador. Em Curitiba, há atualmente 523 vagas abertas e as ocupações com maior número vagas disponíveis são as operador de telemarketing ativo e receptivo (120); empacotador, a mão (44); operador de telemarketing ativo (42). Veja abaixo como como funciona o cadastramento, que pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil ou com atendimento presencial agendado.

Além das oportunidades para a capital paranaense, ainda há postos de trabalho abertos nas demais Agências do Trabalhador do Paraná. Ao todo são 2.494 vagas, nas 216 agências do estado. Os maiores números são para auxiliar de linha de produção (1.525); alimentador de linha de produção (88); ajudante de carga e descarga de mercadoria (75).

No Paraná, segundo dados do governo estadual, em agosto, 6.500 pessoas tiveram a carteira assinada, representando 20% a mais que no mês de julho, quando foram empregadas 5.695. Esses índices são considerados bastante positivos pelo governo, pela sinalização da retomada da geração de emprego e renda. “Mesmo com a pandemia do coronavírus nossas Agências do Trabalhador continuaram disponibilizando vagas pela internet”, ressalta o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost.

“Com a reabertura das Agências, os atendimentos presenciais continuaram sendo feitos com horários agendados e respeitando todas as normas exigidas pelas autoridades sanitárias”, explica. “Em todo o momento da pandemia, ofertamos diversas oportunidades de emprego e continuamos firmes para que possamos aos poucos retomar aquele bom momento que vivíamos antes da crise na geração de empregos e renda no Estado.”

Atendimento presencial agendadado

Por conta da pandemia, os atendimentos presenciais nas Agências do Trabalhador só acontecem mediante o agendamento prévio pelo site www.justica.pr.gov.br/trabalho.

Os trabalhadores também têm a opção de buscar vagas cadastradas pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Androide e iOS), ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, tais como Portal Emprega Brasil, e aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Sejuf. Para acessar o chat, basta entrar no link: www.justica.pr.gov.br/trabalho