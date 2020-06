Mais 33 moradores de Curitiba testaram positivo para novo coronavírus. Ao todo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital já confirmou 1.191 casos da doença, desde o dia 11 de março. Além dos novos infectados, mais uma morte também foi registrada na cidade nas últimas 24 horas. Quem perdeu a batalha para a covid-19 foi uma mulher de 57 anos, que tinha obesidade, mas que não possuía outras doenças, o que chamou a atenção das autoridades de saúde. No total, Curitiba contabiliza 53 mortes provocadas pelo vírus Sars-CoV-2.

Na atualização do boletim epidemiológico, a SMS também confirmou que 942 pessoas não têm mais sintomas e são consideradas recuperadas. Há ainda em Curitiba, 346 suspeitas da doença, mas outros 2.168 casos já foram descartados. Além dos 53 óbitos confirmados até agora, 292 não possuíam covid-19 e outros cinco seguem em investigação.

Pacientes internados

Entre os contaminados com o novo coronavírus, 56 estão internados em hospitais públicos e privados de Curitiba atualmente. Destes pacientes, 28 seguem em unidades de terapia intensiva (UTI) e quatro estão em estado mais grave e respiram com a ajuda de ventiladores mecânicos.

Na capital paranaense, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para covid-19 é de 52% nesta quarta-feira.

Mais de 300 novos casos no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 331 novos casos e mais seis óbitos pela covid-19. O Paraná soma, nesta quarta-feira (3), 5.494 casos confirmados e 205 mortes pelo novo coronavírus. É o segundo dia consecutivo em que as novas confirmações ultrapassam a 300 casos. A notícia boa, no entanto, é que 2.256 pessoas estão recuperadas.

Segundo o boletim estadual, há registro da doença em 263 municípios do Estado e em 75 ocorreu ao menos um óbito. Na última semana, o estado confirmou 1.786 casos, o que o indica uma média de 255 casos a cada 24 horas. O acumulado desde o dia 28 de maio é 32% – quase um terço – do número total de confirmados desde os primeiros diagnósticos, em março.

“Os casos estão aumentando. Mais pessoas estão precisando de terapia intensiva e de cuidados hospitalares e a preocupação é que temos mais gente nas ruas”, alerta o secretário da Saúde, Beto Preto. “Não há como segurar a doença com pessoas infectadas circulando. Costumo dizer e repito, somente deixe a sua residência se for por algo muito necessário’, afirma Preto.

Mortes

As seis pessoas que morreram por covid-19 são três mulheres e três homens, que estavam internados em hospitais de diferentes municípios do Paraná: uma idosa de 76 anos, de Curitiba, faleceu dia 30 de maio; outra vítima do sexo feminino era de Londrina, tinha 70 anos e morreu na terça-feira (2), a terceira mulher tinha 73 anos, morava em Maringá e também faleceu em 30 de maio. Entre os homens, estão um morador de Maringá de 76 anos, e outro, de 61 anos, que residia em Curitiba – ambos foram a óbito na terça-feira (2). O último deles também morava em Maringá, tinha 48 anos e morreu no dia 30 de maio.

Internados

Estão internados nesta quarta-feira, 326 pacientes com o diagnóstico confirmado para covid-19, de todo o Paraná. Destes, 240 estão em leitos do SUS (94 em UTI e 146 em leitos enfermaria) e 86 em leitos da rede hospitalar privada (31 em UTI e 55 em leitos enfermaria). A atual taxa de ocupação dos leitos SUS exclusivos covid-19 é de 35%.

