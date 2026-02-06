Curitiba tem 318 mil árvores em vias públicas, revela diagnóstico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba possui 318 mil árvores em vias públicas, sendo a maioria de porte médio e em bom estado de saúde, conforme revela o diagnóstico do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU). O levantamento, realizado pela Prefeitura, identificou as espécies mais comuns e apresentou resultados para cada regional da cidade.

O PMAU indica que a arborização viária de Curitiba é composta por uma população adulta que vem se renovando por meio de novos plantios. O plano aponta particularidades como necessidades de manutenção e plantio, permitindo o planejamento para os próximos anos. Além disso, define ações de educação ambiental para engajar a população na manutenção da arborização.

A espécie mais comum atualmente em Curitiba é a extremosa, uma planta exótica com características apropriadas para o plantio em áreas viárias. No entanto, a proporção de espécies nativas vem crescendo. O levantamento mostra que 53,62% das árvores são exóticas e 46,38% nativas, uma mudança significativa em relação à década de 1970, quando 90,3% eram exóticas.

Entre as espécies nativas mais plantadas estão o ipê-amarelo miúdo, ipê-roxo e dedaleiro. A Prefeitura prioriza o plantio de espécies regionais para enriquecer a biodiversidade local. Outros critérios considerados na escolha das espécies incluem o Mapa de Zoneamento da cidade e as características de cada local, como largura do calçamento e trânsito.

O Plano de Arborização Urbana está em fase de audiência pública. As próximas sessões serão realizadas nas regionais, com a próxima prevista para Santa Felicidade. Após aprovação, o plano se tornará legislação municipal e guiará as ações de plantio e manutenção de árvores nas áreas públicas de Curitiba.