Plano de Arborização Urbana

Curitiba tem 318 mil árvores em vias públicas, maioria de porte médio e saudável

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 06/02/26 13h01
Primeira audiência pública do Plano Municipal de Arborização Urbana, na Regional Matriz. Na foto, a engenheira florestal Andréa Dalcul Toller. Curitiba, 03/02/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Curitiba possui mais de 318 mil árvores em vias públicas, sendo a maioria de porte médio, em bom estado fitossanitário e plantada pela Prefeitura. Os dados são apresentados pelo diagnóstico do Plano Municipal de Arborização Urbana de Curitiba (PMAU), que identificou as espécies mais comuns no município e analisou resultados para cada regional.

A arborização viária é composta por uma população adulta que vem se renovando por meio de novos plantios. O PMAU indica particularidades como necessidades de manutenção e plantio, permitindo o planejamento para os próximos anos. O plano também definiu ações de educação ambiental para tornar a população uma aliada do serviço público de manutenção da arborização.

A espécie mais comum em Curitiba atualmente é a extremosa, que tem características apropriadas para o plantio em áreas viárias, mesmo não sendo nativa. A proporção de espécies nativas vem crescendo, chegando a 46,38% do total, contra 53,62% de exóticas. Esse aumento está relacionado à priorização de espécies regionais nos novos plantios, como ipê-amarelo miúdo, ipê-roxo e dedaleiro.

O Plano de Arborização Urbana da Prefeitura de Curitiba está em fase de audiência pública. As sessões já foram realizadas nas regionais Matriz e CIC, com a próxima prevista para Santa Felicidade. Após a aprovação, o plano se tornará legislação municipal e guiará as ações de plantio e manutenção de árvores nas áreas públicas de Curitiba.

