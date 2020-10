Nesta sexta-feira (23), Curitiba registra mais 328 casos de coronavírus, totalizando 50.383 confirmações da doença desde o início da pandemia. Do total de infectados, 45.814 pessoas já se recuperaram da doença e 3.132 casos são de possíveis transmissores da covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 7 óbitos foram divulgados nesta sexta-feira, totalizando 1.437 mortes desde o começo da pandemia. Das 7 mortes, 5 foram registradas nas últimas 48 horas. Apenas uma das mortes contabilizadas nesta sexta é de uma pessoa com idade abaixo dos 60 anos. O homem, de 47 anos, contraiu a doença e ficou mais de duas semanas internado sem ter histórico de comorbidades.

Ocupação de UTIs

Ainda de acordo com o boletim divulgado nesta sexta, a taxa de ocupação dos 285 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 é de 75%. Todos os pacientes internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para leitos exclusivos de coronavírus e não apenas os casos confirmados da infecção. Até o momento, 71 dos leitos estão livres.

Prefeitura encerra transmissões ao vivo de boletim

Nesta sexta-feira, durante a transmissão da live do boletim do coronavírus pelo YouTube feita pela Secretaria Municipal da Saúde, a secretária da saúde Márcia Huçulak e médica infectologista Marion Burger comunicaram que as transmissões ao vivo não devem mais acontecer.

As informações diárias sobre a pandemia em Curitiba ainda devem continuar, mas serão repassadas pela comunicação da prefeitura em formato de texto. “A pandemia ainda não acabou, mas acho que a sociedade aprendeu a lidar com isso. Aprendeu a importância da máscara, do distanciamento social, da higiene das mãos, de arejar os ambiente, do grande impacto que essas medidas tem”, justificou a secretária Márcia Huçulak.