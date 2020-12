A cidade de Curitiba registrou, segunda-feira (21), 846 novos casos de covid-19 e 16 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. 15 desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

publicidade

As novas vítimas são 11 homens e cinco mulheres, com idades entre 43 e 91 anos. Todos apresentavam fatores de risco para complicações da doença e estavam internados. Até agora são 2.091 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

+ Leia mais: Paraná pode ter barreiras sanitárias para evitar disseminação do coronavírus

Com os novos casos confirmados, 103.925 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. São 11.884 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Entre todos os contaminados, 89.950 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

publicidade

Nesta segunda-feira (21) a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 91%. No momento restam 32 leitos livres.

Números totais

Confirmados – 103.925

Casos Ativos – 11.884

Recuperados – 89.950

Óbitos – 2.091

Festas e aglomerações

A força-tarefa formada por equipes da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado responsável pela fiscalização das atividades noturnas interditou 15 locais – bares, casas noturnas, restaurantes e tabacaria – neste fim de semana. Em um dos estabelecimentos fiscalizados no domingo (20/12), uma casa de eventos no Umbará, havia uma festa clandestina com show de pagode e um grupo de 50 pessoas reunidas.

Leia mais sobre a operação da AIFU neste final de semana. Se testemunhar alguma festa clandestina, denuncie pelo 156.