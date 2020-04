Curitiba está com 17 novos pontos espalhados pela cidade específicos para venda de pescados. Estes locais ficam em praças, parques, esquinas de grande circulação de carros e nas proximidades de terminais de ônibus. Os novos pontos chegam para completar as 52 barracas de feiras livres na Semana Santa, quando a Igreja Católica pede aos fiéis o jejum de carne.

publicidade

+Leia mais! Páscoa terá comunhão em ‘drive thru’ e celebrações adaptadas em Curitiba

Quem for a um destes locais é preciso ficar atento com os horários, e também às dicas de cuidado com o coronavírus. Quem precisar sair de utilizar máscara, manter distância de pelo menos dois metros entre as outras pessoas e cuidar com a higienização das mãos. Saiba como fazer sua máscara de pano.

+Viu essa? Páscoa na pandemia tem delivery e mais tempo para encomendar. Veja opções em Curitiba

Como escolher o melhor peixe?

Fique atento para a temperatura em que os pescados estão armazenados, que deve ser entre -2ºC a até 2ºC. Verifique a cor das guelras, que devem estar entre rosa claro e vermelho intenso, além de escamas rígidas e olhos brilhantes. Se o peixe for congelado, deve estar a menos 12ºC.

+Leia mais! Dez cuidados na hora de comprar peixe para a Semana Santa

Venda de pescados em Curitiba na Semana Santa

• Cruz do Pilarzinho – Rua São Domingos, esquina com a Av. Des. Hugo Simas

Dias-Horário

(08/04) – quarta-feira – 07h às 20h

(09/04) – quinta-feira – 07h às 20h

(10/04) – sexta-feira – 07h às 12h

• Sítio Cercado – Praça Carlos Raul Heller na Rua David Tows, esquina com a Rua João Krawczykr

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 07h às 20h

(10/04) – sexta-feira – 07h às 12h

• Praça Largo Erasmo de Rotterdam – R. Cel. Brasilino Moura, esquina com a R. Deputado Wanderley Júnior

Dias-Horário

(10/04) – sexta-feira – 07h às 12h

• Praça Piazza San Marcos: Terminal Santa Felicidade

Dias-Horário

(08/04) – quarta-feira – 08h às 19h

(09/04) – quinta-feira – 08h às 19h

(10/04) – sexta-feira – 08h às 12h

• Praça Largo Padre Albino Vicco: esquina c/ Av. Winston Churchill – Capão Raso

Dias-Horário

(10/04) – sexta-feira – 08h às 12h

• Jovino do Rosário: esquina com a Rua Holanda – Boa Vista

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 14h às 20h

(10/04) – sexta-feira – 08h às 13h

• Praça 19 de dezembro

Dias-Horário

(08/04) – quarta-feira – 08h às 17h

(09/04) – quinta-feira – 08h às 17h

(10/04) – sexta-feira – 08h às 12h

(11/04) – sábado – 08h às 12h

• Terminal Fazendinha

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 08h às 18h

(10/04) – sexta-feira – 08h às 12h

• Terminal Barreirinha

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 08h às 17h

(10/04) – sexta-feira – 08h às 12h

• Praça Divina Pastora – Rua: Paulo.Martins esquina com a Manoel Ribas

Dias-Horário

(08/04) – quarta-feira – 08h às 17h

(09/04) – quinta-feira – 08h às 17h

(10/04) – sexta-feira – 08h às 12h

(11/04) – sábado – 08h às 12h

• Francisco Derosso, 5300

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 07h às 18h

(10/04) – sexta-feira – 07h às 12h

• Rua da Cidadania Boa Vista

Dias-Horário

(08/04) – quarta-feira – 07h às 18h

(09/04) – quinta-feira – 07h às 18h

(10/04) – sexta-feira – 07h às 12h

• Praça do Expedicionário

Dias-Horário

(08/04) – quarta-feira – 07h às 12h

• Praça do Japão

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 07h às 12h

• Praça da Ucrânia

Dias-Horário

(11/04) – sábado – 07h às 12h

• Rua Adílio Ramos, esquina com a Rua José de Oliveira Franco

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 07h às 13h

(10/04) – sexta-feira – 07h às 13h

• R. Henrique Mehl, esquina com a Av. Com. Franco – frente ao Condor

Dias-Horário

(09/04) – quinta-feira – 15h às 19h

(10/04) – sexta-feira – 07h às 13h