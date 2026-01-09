Curitiba tem 16 feiras com produtos frescos neste sábado; confira locais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado, 10 de janeiro, Curitiba terá 16 feiras espalhadas por diversos bairros da cidade, oferecendo frutas, verduras, legumes e outros produtos frescos aos moradores. As feiras funcionarão em diferentes horários, a maioria entre 7h e 13h.

Entre as opções, estão feiras livres tradicionais em bairros como Alto da Glória, Bom Retiro, Pilarzinho e Vila Hauer. Há também feiras orgânicas no Jardim Botânico, Passeio Público, Praça da Ucrânia, Santa Felicidade e Santa Quitéria, com produtos cultivados sem agrotóxicos.

Destaque para a Feira Gastronômica no Batel, que funciona das 12h às 20h na Rua Carneiro Lobo, entre a Rua Gonçalves Dias e Avenida Visconde de Guarapuava. Outra opção é o Ponto de Pescado no Boa Vista, que vende peixes frescos das 7h às 13h na Rua da Cidadania.

Além das feiras, a Prefeitura realiza neste sábado a coleta de lixo tóxico no Terminal Caiuá, das 7h30 às 15h. O serviço recebe materiais como pilhas, baterias, embalagens de inseticidas e outros resíduos perigosos domésticos.

A lista completa com endereços e horários de todas as feiras deste sábado pode ser consultada no site da Prefeitura de Curitiba. É recomendado que os consumidores levem suas próprias sacolas para as compras, contribuindo com a redução do uso de plásticos.