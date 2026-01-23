Curitiba tem 15 feiras livres neste sábado; confira locais e horários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado, Curitiba terá 15 feiras livres espalhadas por diversos bairros da cidade. As feiras funcionam em diferentes horários e oferecem uma variedade de produtos frescos, desde frutas e verduras até itens orgânicos e pescados.

As feiras tradicionais acontecem em bairros como Alto da Glória, Bom Retiro, Pilarzinho, Portão, Seminário, Vila Guaíra, Vila Hauer e Jardim Pinheiros. O horário de funcionamento da maioria delas é das 7h às 13h.

Já as feiras orgânicas podem ser encontradas no Jardim Botânico, Passeio Público, Praça da Ucrânia, Santa Felicidade e Santa Quitéria, geralmente das 7h às 12h. Há também uma feira gastronômica no Batel, que funciona das 12h às 20h.

Além disso, a Prefeitura disponibiliza um ponto de venda de pescados no Boa Vista, das 7h às 13h. Para quem precisa descartar lixo tóxico, há um ponto de coleta no Terminal Campina do Siqueira, das 7h30 às 15h.

As feiras livres são uma ótima opção para quem busca produtos frescos e preços competitivos, além de ser uma oportunidade de passeio e interação com a comunidade local.