Curitiba tem 11 feiras de arte e produtos frescos neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (8), Curitiba oferece 11 opções de feiras livres e de arte e artesanato em diferentes bairros da cidade. As feiras são uma oportunidade para moradores e visitantes comprarem produtos frescos, artesanato local e aproveitarem um passeio ao ar livre.

As feiras de arte e artesanato acontecem em três locais: na Praça Garibaldi (São Francisco), das 9h às 14h; na Praça 29 de Março (Água Verde), das 8h às 13h; e na Avenida José Gulin (Bacacheri), também das 8h às 13h.

Já as feiras livres, com venda de frutas, verduras e outros alimentos, estão espalhadas por oito bairros: Bacacheri, Barreirinha, Cajuru, Campo Comprido, Mercês, Prado Velho, Vista Alegre e Boqueirão (Praça da Colonização Menonita). A maioria funciona das 7h às 13h, com exceção da feira do Vista Alegre (8h às 12h) e da feira Menonitas (8h às 14h).

As feiras são uma tradição em Curitiba e oferecem não só a oportunidade de compras, mas também de interação social e lazer para a população. É recomendado que os visitantes levem suas próprias sacolas e cheguem cedo para aproveitar a melhor seleção de produtos.