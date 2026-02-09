Curitiba suspende descontos do CredCesta na folha de servidores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba anunciou nesta segunda-feira (9/2) a suspensão de todos os descontos do cartão CredCesta na folha de pagamento de servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura. A medida, que passa a valer a partir deste mês, foi tomada após a empresa PKL, representante do CredCesta, não responder aos pedidos de informações feitos pela SMGP.

De acordo com o decreto que regulamenta as consignações em folha, os descontos podem ser suspensos temporariamente quando há suspeita de irregularidade. A Prefeitura informou que os descontos no contracheque foram realizados até janeiro, com o pagamento encaminhado à PKL para que os servidores mantivessem o cumprimento dos contratos assinados.

Enquanto a situação do cartão CredCesta permanecer indefinida, a margem consignável já utilizada por servidores e aposentados ficará indisponível para a contratação de novos cartões. A SMGP havia suspendido a realização de novos contratos entre servidores municipais, aposentados, pensionistas e o cartão consignável CredCesta desde 18 de novembro de 2025.

A Prefeitura ressaltou que está agindo dentro da lei e adotando medidas para proteger o interesse público e os direitos dos servidores. A administração municipal afirmou que continuará buscando esclarecimentos sobre a situação do CredCesta.