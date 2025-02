Curitiba sufoca com 31,9º C, mas Litoral “ferve” com sensação de 60º C

Seguindo o mesmo padrão de altas temperaturas da semana passada, a segunda-feira (17) foi de bastante calor em diversas cidades do Paraná. Em Curitiba, a temperatura máxima foi de 31,9ºC. Mas o que chama mais atenção é a sensação térmica superior aos 50ºC registrada em alguns municípios do Litoral.

O recorde foi em Guaraqueçaba, com a sensação térmica de 59,9ºC. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também registrou sensação térmica elevada nas seguintes cidades litorâneas: Antonina (55ºC), Paranaguá (52,4ºC) e Guaratuba (46,8ºC).

Outros lugares chegaram perto da sensação de 50ºC, como Cruzeiro do Iguaçu (49,5ºC), Cerro Azul (48,1ºC) e São Miguel do Iguaçu (47,7ºC).

Já as cidades do Paraná que atingiram recorde de temperatura máxima nesta segunda-feira foram:

Antonina: 38,0°C

Apucarana: 31,9°C

Cambará: 36,7°C

Cândido de Abreu: 35,7°C

Cornélio Procópio: 35,6°C

Jaguariaíva: 32,6°C

Londrina: 35,3°C

Pinhão: 33,2°C

Guaraqueçaba: 38,1°C

Santo Antônio da Platina: 35,8°C

Umuarama: 36,6°C

Até quando vai o calor no Paraná?

Uma frente fria que avança do Rio Grande do Sul pode deixar o tempo mais instável no Paraná nesta terça-feira (18). De acordo com a previsão do tempo do Simepar, as temperaturas também cairão um pouco. Mesmo assim, seguirão em patamares elevados. Em Curitiba, a máxima prevista é de 27ºC.