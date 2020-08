Nesta terça-feira (11), Curitiba soma mais 411 novos casos de coronavírus, totalizando 24.864 infecções da covid-19 em moradores da capital paranaense. Do total de infectados, 19.516 se recuperaram da doença e já foram liberados do isolamento. Por outro lado, o boletim também confirmou a morte de mais 13 pessoas pela doença, o que faz a capital chegar a 737 mortes por coronavírus.

A informação foi repassada durante uma live realizada pelo Facebook da Prefeitura de Curitiba, com a participação da médica infectologista Marion Burger. Seguem internados em hospitais públicos de Curitiba, 523 pessoas com coronavírus, sendo 224 em Unidades de Terapia Intensiva. Há ainda mais 525 casos de internamento em investigação. Há 60 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.

Entre as 13 mortes confirmadas nesta terça-feira, oito são homens e cinco mulheres, com idades entre 53 e 94 anos. Do total, nove desses óbitos aconteceram nas últimas 48 horas. Apenas um ocorreu em residência, todos os outros pacientes estavam internados em hospitais da capital.

A infectologista reforçou nesta terça-feira as medidas gerais de prevenção do novo coronavírus, como o uso de máscaras. “As pessoas, quando estão na rua, ficam com a máscara no queixo e só coloca a máscara quando encontra com alguém. Essa atitude coloca a pessoa em risco. Acostume-se com a máscara, ela é a nossa grande aliada para os próximos meses”, reforçou a médica.

Outras medidas sanitárias também foram lembradas, como a etiqueta respiratória e lavagem das mãos com água e sabão. “Cuidem-se, cuidem dos seus. E em casos de sintomas ligue para (41)3350-9000. A prefeitura segue monitorando casos confirmados e suspeitos de covid-19 em Curitiba”, finalizou.