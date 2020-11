A segunda semana do mês de novembro promete ser bem chuvosa em Curitiba e na região metropolitana. A previsão aponta que a partir desta segunda-feira (09) até o sábado (14), teremos a companhia de um guarda-chuva nas ruas e não está descartada a formação de temporais com granizo como ocorreu no começo do mês. Nesta segunda-feira, por exemplo todo o Paraná está sob alerta laranja de temporal.

publicidade

A previsão de chuva é importante para a região de Curitiba. O tempo chuvoso deve ajudar a aumentar os níveis dos reservatórios de água da região, mas mesmo assim não poderemos dar margem para o abuso e economize.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva vai ser constante nesta segunda na capital paranaense devido à proximidade de ventos da superfície que transportam ar quente e úmido para a região Sul do país. Com isto, as chuvas chegam já nas primeiras horas do dia. A tendência de vento próximo de 26 km/h. A mínima na temperatura aponta para 14°C com máxima de 26°C.

Para o restante da semana, o tempo não deve variar muito. Chuva e momentos de abertura do tempo em algumas regiões pontuais da cidade. No litoral, as temperaturas serão bem semelhantes ao da capital e com chuvas em vários momentos do dia. Para esta segunda-feira, em Guaratuba, a máxima não deve ultrapassar 24°C.

A chuva também vai fazer companhia aos moradores no interior do Paraná. Em Londrina, na região norte, o dia vai amanhecer nublado e com chuva no período da tarde. Apesar do tempo fechado, a máxima deve bater perto dos 33°C. Uma excelente semana para todos!

O que é alerta laranja?

publicidade

O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos Os alertar são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

O que fazer em caso de temporal?

Quem precisar comunicar a prefeitura de Curitiba sobre a queda de árvores deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão ou pelo site. O atendimento acontece por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

A orientação da Defesa Civil é de evitar sair de casa durante uma tempestade. Se a pessoa estiver na rua, evitar se abrigar embaixo de árvores e de estruturas metálicas, uma vez que Curitiba tem registrado grande incidência de raios.

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193) e pela Copel.