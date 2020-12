O tempo deve seguir agradável em Curitiba e região neste último domingo (27) de 2020. Porém, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o risco de pancadas rápidas de chuva um pouco mais fortes aumenta na capital e no Litoral, principalmente à tarde. A umidade que vem do oceano e os ventos colaboram para isso. Nas demais regiões do Paraná, o risco de chuva é mais baixo, com exceção do Norte do estado, onde há risco de retorno de temporais.

publicidade

+Viu essa? “Quem tem febre volta ou vai pra unidade de saúde”, alerta secretário sobre atuação de barreiras sanitárias

Em Curitiba, o domingo deve ser de temperaturas variando entre 17º C e 26º C. O sol deve aparecer, mas no decorrer do dia a presença de nuvens aumenta. Segundo o Simepar, entre a tarde e a noite, a umidade e o calor devem trazer instabilidade favorável para chuvas. “Os ventos nas diferentes camadas e a umidade do oceano aumentam a condição para as pancadas mais fortes, principalmente entre os Campos Gerais, a capital e o Litoral do estado”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar. Não há alerta de temporal em Curitiba.

Outras regiões

Na região Norte, podem ocorrer temporais neste domingo, em razão do sol, o forte calor e a umidade. Assim como em Curitiba, os períodos chuvosos devem se concentrar entre a tarde e a noite.

Nas praias do Paraná, o domingo também deve ser agradável. Embora as chuvas rápidas e mais fortes devam ocorrer à tarde, o calor segue presente ao longo do dia. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar nos termômetros entre 20º C e 29º C.