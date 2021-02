Desde o início do mês de fevereiro, os casos ativos de coronavírus em Curitiba seguem na faixa dos cinco mil, de acordo com informações do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde. Nesta segunda-feira (8), 5.337 casos ativos foram confirmados pelo boletim da prefeitura.

Nos últimos dois dias, domingo e segunda-feira (7 e 8), 448 novos casos de covid-19 e 12 óbitos da doença foram contabilizados pela Secretaria da Saúde. 11 dos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são sete homens e cinco mulheres, com idades entre 50 e 90 anos. Todos tinham fatores de risco para complicações da covid-19.

Até agora são 2.688 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 131.359 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 123.334 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

A taxa de ocupação nesta segunda-feira é de 78%. Dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19, 82 leitos estão livres.

Números da covid-19 em 7 e 8 de fevereiro

448 novos casos confirmados

12 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 131.359

Casos Ativos – 5.337

Recuperados – 123.334

Óbitos – 2.688