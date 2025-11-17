Curitiba sedia maior evento de inovação em segurança do Sul do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba receberá nos dias 27 e 28 de novembro a Feira e Fórum de Inovação em Segurança 2025 (Feiseg), considerado o maior evento do setor na região Sul do país. Organizado pelo Instituto Carga Segura em parceria com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná (Adepol-PR), o evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Curitiba e será realizado no Centro de Eventos do Sistema Fiep.

A Feiseg tem como objetivo promover a integração entre diferentes forças de segurança, reunindo especialistas e autoridades para apresentar inovações tecnológicas e discutir tendências nos setores de segurança pública, privada, patrimonial e empresarial. O evento contará com exposições, painéis interativos e uma série de palestras.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) participará do evento apresentando o trabalho da Guarda Municipal de Curitiba em palestras no dia 27, a partir das 13h30. Os temas abordados incluem cenários futuros da polícia municipal, consórcios públicos para guardas municipais e a atuação no trânsito.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial. A programação completa também está disponível para consulta online. O evento funcionará das 8h às 18h nos dois dias, oferecendo uma oportunidade única para profissionais e interessados no setor de segurança conhecerem as últimas novidades e trocarem experiências.