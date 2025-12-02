Curitiba sedia evento de inovação em energia e saneamento no Vale do Pinhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Vale do Pinhão em Curitiba será palco de um importante evento para o ecossistema de inovação no dia 5 de dezembro, das 8h às 11h. O roadshow promovido pelo Future Grid, Centro de Competência Embrapii em Smart Grid e Eletromobilidade do Lactec, reunirá startups, empresas e atores do setor para discutir avanços em eletromobilidade, energia e saneamento.

A programação contará com palestras de representantes da Embrapii, Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Lactec e Sanepar. O objetivo é fortalecer o networking, incentivar a troca de experiências e estimular parcerias que impulsionem novos negócios e acelerem o desenvolvimento tecnológico.

Luciano Carstens, gerente do Future Grid, destaca que as empresas associadas ao Centro de Competência têm acesso a infraestrutura laboratorial avançada, especialistas multidisciplinares e projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Segundo ele, o Future Grid atua como uma ponte entre o mercado e a fronteira do conhecimento, promovendo a redução de riscos tecnológicos e a validação de soluções inovadoras.

O evento é gratuito e aberto ao público interessado em inovação e tecnologia. As inscrições podem ser feitas online através do site oficial do roadshow. O Vale do Pinhão está localizado na Rua Eng. Rebouças, 1732, no bairro Rebouças.