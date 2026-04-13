Curitiba sedia encontro regional sobre segurança alimentar

Curitiba recebe até quarta-feira (15/4) o Encontro Regional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) da Região Sul. O evento, que começou nesta segunda-feira (13/4), reúne gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil para debater estratégias de combate à fome e promoção da alimentação adequada. Durante a abertura, a capital paranaense recebeu pelo segundo ano consecutivo o Selo Betinho, reconhecimento concedido pela Ação da Cidadania às capitais brasileiras que se destacam em ações de combate à fome e garantia da segurança alimentar.

O selo atesta o compromisso das cidades com políticas públicas voltadas ao acesso contínuo a uma alimentação adequada. A abertura contou com a participação do secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, que destacou a importância do encontro e o papel de Curitiba como referência na área. A cidade mantém iniciativas como Armazéns da Família, Restaurantes Populares e o programa Base – Bem-estar, Apoio, Solidariedade e Emprego, voltado à população em situação de vulnerabilidade.

A programação inclui debates estratégicos, painéis e oficinas ao longo dos três dias. Na abertura, os participantes discutiram os impactos das mudanças climáticas nos sistemas alimentares e os desafios para garantir resiliência e acesso à alimentação. Nesta terça-feira (14/4), estão previstos grupos de trabalho sobre instrumentos de operacionalização do Sisan, além de visitas técnicas a equipamentos de segurança alimentar em Curitiba e apresentação de experiências no combate à fome nos estados e municípios da Região Sul.

O último dia, na quarta-feira (15/4), será dedicado a oficinas intersetoriais, com temas como o Protocolo Brasil Sem Fome, inclusão produtiva, segurança alimentar e gênero, além de estratégias para fortalecer as compras públicas da agricultura familiar.