Curitiba sedia Copa Brasil de Paracanoagem no Parque Náutico

A raia de canoagem do Parque Náutico do Iguaçu, no Boqueirão, recebe até domingo (1/3) a I Etapa da Copa Brasil de Paracanoagem. O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Canoagem, é considerado o principal do primeiro semestre da modalidade no país. A competição é válida para o ranking nacional e serve como seletiva para a Seleção Brasileira.

As disputas ocorrem nas distâncias de 200 metros para as classes KL (caiaque) e VL (canoa), nas categorias feminina e masculina. Também fazem parte da programação as provas da categoria Tetra nos 100 metros, além das provas de apresentação para atletas com deficiência intelectual e visual nos 200 metros.

Curitiba conta com 15 atletas participando das competições, que incluem também o Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona. A expectativa é que pelo menos metade deles garanta vaga na Seleção Brasileira. Cleverson Silva dos Santos, coordenador da equipe de Curitiba, afirma que a cidade se consolida como referência nacional na modalidade.

A competição é aberta ao público, com entrada gratuita. Os interessados podem acompanhar as provas no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205, Boqueirão) a partir das 8h.

Estrutura e apoio local

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba, por meio das secretarias municipais do Esporte, Lazer e Juventude e do Meio Ambiente. Guilherme Brito, supervisor de Paracanoagem da CBCa, destacou que estão sendo realizadas melhorias na infraestrutura local, como a reforma da torre de cronometragem, para oferecer melhores condições aos atletas e equipes de trabalho.

A realização da Copa Brasil em Curitiba reforça o compromisso da cidade com o paradesporto e consolida o Parque Náutico como referência para grandes competições da modalidade no país.