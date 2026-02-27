Até domingo

Curitiba sedia Copa Brasil de Paracanoagem no Parque Náutico

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/02/26 18h02
O Parque Náutico do Iguaçu, no Boqueirão, é palco da I Etapa da Copa Brasil de Paracanoagem. Curitiba, 27/02/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A raia de canoagem do Parque Náutico do Iguaçu, no Boqueirão, recebe até domingo (1/3) a I Etapa da Copa Brasil de Paracanoagem. O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Canoagem, é considerado o principal do primeiro semestre da modalidade no país. A competição é válida para o ranking nacional e serve como seletiva para a Seleção Brasileira.

As disputas ocorrem nas distâncias de 200 metros para as classes KL (caiaque) e VL (canoa), nas categorias feminina e masculina. Também fazem parte da programação as provas da categoria Tetra nos 100 metros, além das provas de apresentação para atletas com deficiência intelectual e visual nos 200 metros.

Curitiba conta com 15 atletas participando das competições, que incluem também o Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona. A expectativa é que pelo menos metade deles garanta vaga na Seleção Brasileira. Cleverson Silva dos Santos, coordenador da equipe de Curitiba, afirma que a cidade se consolida como referência nacional na modalidade.

A competição é aberta ao público, com entrada gratuita. Os interessados podem acompanhar as provas no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205, Boqueirão) a partir das 8h.

Estrutura e apoio local

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba, por meio das secretarias municipais do Esporte, Lazer e Juventude e do Meio Ambiente. Guilherme Brito, supervisor de Paracanoagem da CBCa, destacou que estão sendo realizadas melhorias na infraestrutura local, como a reforma da torre de cronometragem, para oferecer melhores condições aos atletas e equipes de trabalho.

A realização da Copa Brasil em Curitiba reforça o compromisso da cidade com o paradesporto e consolida o Parque Náutico como referência para grandes competições da modalidade no país.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.