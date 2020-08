Curitiba deu nas últimas 24 horas os últimos passos antes de alcançar a marca dos 1 mil mortos pela covid-19. A Secretaria Municipal da Saúde registrou neste domingo (30) mais 327 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e outros 11 óbitos de moradores da cidade. Com isso, a capital chegou a 987 mortes e 32.620 contaminações pela doença.

As vítimas deste último boletim foram quatro homens e sete mulheres, com idades entre 48 e 86 anos, sendo três abaixo de 60 anos. Nas últimas 48 horas foram oito óbitos destas condições. Assim, o total de casos ativos na cidade é de 3.877. Esse é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Há ainda outros 548 casos em investigação, aguardando diagnóstico ou o resultado de exames laboratoriais. Entre os casos confirmados, 463 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 161 deles em leitos de UTI

Com os casos confirmados deste domingo, 27.756 pessoas já foram liberadas do isolamento e sem sintomas da doença.

UTIs do SUS

Neste domingo, a taxa de ocupação dos 355 leitos de UTIs do SUS exclusivos para covid-19 é de 84%, um pouco maior do que a média registrada durante a semana. Todos os pacientes que internam com quadro clínico de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença.