Curitiba retoma Lazer no Parque com atividades gratuitas em 6 locais

A Prefeitura de Curitiba retoma neste domingo (1/3) o programa Lazer no Parque, que oferece atividades gratuitas de esporte e recreação em seis parques da cidade. Das 14h às 17h30, haverá atrações simultâneas nos parques Atuba, Barigui, Náutico, Lago Azul, Pinhal do Santana e dos Tropeiros.

O programa, organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), visa promover opções de lazer para famílias, incentivando a convivência comunitária e o uso saudável dos espaços públicos. Entre as atrações estão cama elástica, jogos de tabuleiro gigante, mesas de pingue-pongue e pintura em papel kraft.

Nos parques Náutico e Pinhal do Santana, o programa também disponibilizará empréstimo de triciclos, ampliando as opções de diversão para pais, filhos e amigos. As atividades acontecerão em locais específicos de cada parque, como ao lado do Salão de Atos no Barigui e próximo à Academia ao Ar Livre no Náutico.

O Lazer no Parque é uma iniciativa que busca aproximar as famílias, valorizar os parques e praças da cidade, e incentivar a prática de atividades físicas de forma acessível. A programação é gratuita e aberta a todos os interessados.