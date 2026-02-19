Curitiba retoma encontros gratuitos de conversação em Libras no sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD) de Curitiba retomará os encontros gratuitos para conversação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) neste sábado (21/2), das 8h às 12h, no auditório do órgão. O evento é aberto à comunidade surda e não-surda interessada em praticar ou conhecer essa ferramenta de comunicação inclusiva.

Segundo Lidiane Rozendo, intérprete da Central de Libras do DPcD, os interessados podem comparecer diretamente ao local para participar das atividades propostas. A intenção é que os encontros ocorram mensalmente.

Em anos anteriores, as conversações em Libras foram realizadas em parques da cidade e nas Casas da Leitura, em parceria com outras secretarias municipais. A retomada dos encontros no DPcD visa oferecer um espaço dedicado para a prática.

De acordo com o Censo 2022 do IBGE, Curitiba possui 20.645 pessoas com limitações auditivas, mesmo usando aparelhos. Desse total, 6.114 não conseguem ouvir de modo algum e 14.531 têm surdez parcial. Iniciativas como essa buscam promover a inclusão e facilitar a comunicação com esse público.

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência está localizado na Rua Schiller, 159, no bairro Cristo Rei. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com o órgão.