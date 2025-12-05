Curitiba registra queda na mortalidade por AIDS, ficando abaixo da média nacional

Curitiba apresentou uma redução significativa na mortalidade por AIDS, registrando 3,3 óbitos por 100 mil habitantes em 2024, abaixo da média nacional de 3,4. A capital paranaense ocupa a sexta posição entre as capitais brasileiras com menores índices de mortalidade pela doença, de acordo com o recente boletim epidemiológico do HIV/AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde.

A queda nos índices de mortalidade por AIDS em Curitiba tem sido constante ao longo dos anos. Em 2002, a taxa era de 4,8 óbitos por 100 mil habitantes, caindo para 4,1 em 2023 e chegando a 3,3 em 2024. Esse progresso é atribuído principalmente ao acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba oferece atendimento descentralizado para o diagnóstico e tratamento do HIV/AIDS. Testes rápidos de detecção do vírus estão disponíveis nas 109 unidades de saúde da cidade, com início imediato do tratamento para casos positivos. Atualmente, 45% das pessoas diagnosticadas em Curitiba iniciam o tratamento dentro do prazo ideal de sete dias recomendado pelo Ministério da Saúde, sendo que 18% começam no mesmo dia do diagnóstico.

Outro fator crucial para a redução da mortalidade é a estrutura de vigilância dos pacientes que já manifestaram a doença. As equipes das unidades de saúde monitoram ativamente os pacientes diagnosticados, identificando aqueles que não iniciaram ou interromperam o tratamento, para garantir a continuidade do cuidado.

É importante ressaltar a diferença entre HIV e AIDS. O HIV é o vírus que causa a AIDS, e uma pessoa pode ser portadora do vírus sem manifestar a doença. O tratamento precoce é fundamental para evitar o desenvolvimento da AIDS e interromper a cadeia de transmissão do vírus.

Desde o início da epidemia na década de 1980 até 15 de outubro de 2025 (ano base 2024), Curitiba registrou 14.977 casos de AIDS e 10.040 notificações de infecção pelo HIV. A cidade continua empenhada em oferecer testagem, tratamento e acompanhamento adequados para reduzir ainda mais esses números e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pelo HIV/AIDS.