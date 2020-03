A busca por vagas emergenciais de enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar na pandemia de coronavírus em Curitiba foi alta. Com edital de contratação aberto há cinco dias, a prefeitura registrou 3.665 inscrições para as 140 vagas de enfermeiros e 2.317 inscrições para as 218 vagas de técnico de enfermagem. As contratações, conforme o edital do Processo Seletivo Simplicado (PPS), começam quinta-feira (2).

A média de candidatos por vagas é semelhante a de alguns dos vestibulares mais concorridos: 26,1 candidato por vaga no caso dos enfermeiros e 10,6 candidato por vaga no caso dos técnicos de enfermagem.

Lista de aprovados

A prefeitura divulga a lista dos aprovados até o fim da tarde de terça-feira (31). A classificação provisória do PPS foi divulgada na manhã desta terça no site da prefeitura de Curitiba e no Diário Oficial do Município.

Os enfermeiros e técnicos em enfermagem profissionais contratados no reforço das equipes da saúde no combate ao coronavírus devem ter registro no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR). O registro será um dos documentos que deverão ser apresentados no dia da convocação.

