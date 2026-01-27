Curitiba registra aumento de 13% na abertura de empresas em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba registrou um aumento de 13% na abertura de novas empresas em 2025, comparado a 2024. Foram 79.677 novos negócios formalizados no ano passado, contra 70.775 em 2024, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento. Os bairros mais procurados foram Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Centro, Sítio Cercado e Cajuru.

O crescimento é atribuído a políticas de desburocratização e estímulo ao empreendedorismo. A partir de fevereiro de 2026, o programa Facilita Mais entrará em vigor, dobrando o número de atividades consideradas de baixo risco para abertura de empresas, de 606 para 1.200 categorias.

Os setores de serviços mais procurados foram: apoio técnico e contábil (22.365 aberturas), construção e engenharia (6.006), assistência técnica (5.889), saúde e assistência médica (5.094), e educação, treinamento e ensino (4.739). No comércio, destacaram-se varejistas de artigos de vestuário e acessórios (1.454) e alimentos (1.046).

Curitiba também se destaca como a capital mais rápida do país para abertura de empresas, segundo o Mapa das Empresas do governo federal. No segundo quadrimestre de 2025, o tempo médio para formalização de um negócio na cidade foi de apenas duas horas, 90% mais rápido que a média nacional de 21 horas.

As medidas adotadas pela prefeitura incluem adesão à Redesim, revisão de legislações, processamento eletrônico de dados, integração entre órgãos e implantação da classificação de risco. Essas ações visam simplificar processos e tornar eletrônicas etapas que antes exigiam a presença do empreendedor na Prefeitura.