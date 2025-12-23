Curitiba reforça segurança com novas operações e tecnologias em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba intensificou ações de segurança em 2025 com novas operações, unidades especializadas e investimentos em tecnologia. Entre as principais medidas estão o concurso para 100 novos guardas municipais, a Operação Centro Seguro e a integração de câmeras privadas ao sistema de monitoramento da cidade.

A Operação Centro Seguro, lançada em fevereiro, reforçou o policiamento na região central com cerca de 390 agentes e 120 viaturas. Segundo dados da prefeitura, houve queda de 37,38% nos roubos e 17,92% nos crimes de dano na área em comparação com 2024. Já as apreensões de drogas aumentaram 39,04%.

Outras ações incluíram a Operação Checkout, que fiscalizou hotéis e pensões, e a Operação Cabo Seguro, voltada a coibir furtos de fios e cabos. A Guarda Municipal também ganhou duas novas unidades especializadas: a Patrulha de Proteção ao Transporte Coletivo e a Patrulha de Proteção Digital, focada na segurança de crianças e adolescentes na internet.

Na área tecnológica, o programa Conecta Muralha Curitiba integrou 400 câmeras privadas com inteligência artificial ao sistema de monitoramento municipal. A previsão é incorporar mais 600 câmeras no primeiro trimestre de 2026, ampliando a capacidade de prevenção e resposta a ocorrências.

O secretário Rafael Vianna destacou que a integração permite o georreferenciamento para prevenção e acompanhamento de ocorrências em tempo real, além de auxiliar investigações. A Guarda Municipal também recebeu novos uniformes e participou de capacitações do Ministério da Justiça em 2025.