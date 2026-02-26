Curitiba recupera ruas em três bairros com novo asfalto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está realizando obras de recuperação asfáltica em quatro ruas dos bairros Boqueirão, Alto Boqueirão e Bairro Alto. As vias, que antes apresentavam superfície precária e remendos, agora recebem asfalto novo para restabelecer a qualidade estrutural do pavimento.

Na Rua Romeu Bach, no Boqueirão, 200 metros de extensão estão sendo recuperados com a técnica de reciclagem. O trabalho inclui a retirada da camada danificada, reaproveitamento do material triturado misturado com cimento, e aplicação de duas camadas de asfalto. A obra beneficia diretamente a comunidade do CMEI Meia Lua, localizado na via.

No Alto Boqueirão, moradores da Rua Jerusalém comemoram a chegada do asfalto novo após 40 anos de espera. A via recebe pavimentação em 594 metros, entre as ruas Francisco Derosso e Paulo Setúbal. Já no Boqueirão, a Rua Roldão Rodrigues Queiroz teve 330 metros requalificados, aguardando apenas a sinalização horizontal.

No Bairro Alto, a Rua Cel. Domingos Soares recebeu pavimentação em 140 metros, entre as ruas Marques de Abrantes e Visconde de Abaeté. As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que visa melhorar a infraestrutura e os serviços públicos da cidade.

A Prefeitura orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização vertical e reduzirem a velocidade ao trafegar próximo às obras, até que a sinalização horizontal seja concluída após a aplicação da segunda camada de asfalto.