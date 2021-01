Ninguém que for vacinado da Covid-19 em Curitiba poderá levar de lembrança para casa o vidrinho vazio do imunizante. Para evitar falsificação, como alertou Cláudia Silvano, chefe do Procon nesta semana, a prefeitura decidiu recolher todos os frascos vazios de vacina após a aplicação. É a primeira vez que a Secretaria Municipal de Saúde toma essa precaução ao longo de décadas de campanhas de vacinação das mais diversas doenças.

“Estamos solicitando para que nossas equipes tragam de volta todos os frascos vazios de vacina da Covid-19. Se saíram 50 vacinas, devem voltar 50 frascos vazios. Além de ser um cuidado para evitar a falsificação, o recolhimento é mais uma garantia de que não há desvios das doses”, explica a coordenadora da Central de Vacinas de Curitiba, a farmacêutica Léia Regina da Silva.

As ampolas sem o imunizante são guardadas na Central de Vacinas até que o descarte seja feito pela empresa que recolhe resíduos hospitalares. “Por ser um medicamento, esses frascos precisam ter o descarte correto. Eles não podem ter um uso inapropriado”, reforça Léia.

A coordenadora da Central de Vacinas ressalta que somente as equipes de saúde das prefeituras estão autorizadas a aplicar a vacina da Covid-19, conforme as fases do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Ou seja, neste momento, pela escassez do imunizante no mundo, a vacina não pode ser aplicada em nenhuma clínica particular e nem vendida em hipótese alguma.

O próprio Procon-PR já emitiu alerta para que as pessoas fiquem atentas à venda de vacinas falsas. No Rio de Janeiro, a polícia identificou um ambulante no bairro de Madureira que vendia kit com vacina e certificado falsos, mais seringa e agulha, por R$ 50.

“O consumidor deve ficar atento para não cair em golpe, pois não houve liberação da venda de vacina ainda no Brasil”, reforça a chefe do Procon-PR, a advogada Claudia Silvano, em entrevista à Agência Estadual de Notícias.

PM e GM guardam vacinas

Guarda Municipal de Curitiba (foto) e Polícia Militar estão cuidando das doses. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná.

Para garantir que os lotes de vacinas da Covid-19 não sejam desviadas, as secretarias de Saúde do governo do Paraná e da prefeitura de Curitiba contam com reforço das forças de segurança.

No caso das doses que o governo estadual recebe do Ministério da Saúde, a Polícia Militar (PM) faz vigilância 24 horas do estoque no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), na capital. Além disso, a PM também escolta o transporte de cada carga até as regionais que fazem a distribuição aos municípios. Neste momento, metade das 265.080 doses que o Paraná recebeu para a vacinação emergencial, ou seja, 132.540 doses, está armazenada no Cemepar. Esses lotes só serão distribuídos daqui 14 dias, quando será aplicada a segunda dose da vacina na fase emergencial

O mesmo serviço de vigilância e escolta é replicado na prefeitura pela Guarda Municipal (GM). Equipes da GM fazem a vigilância 24 horas da Central de Vacinas e escoltam as doses até o pavilhão do Parque Barigui, onde ocorre a primeira fase da vacinação, que ao longo do ano deve se estender às unidades de saúde nos bairros.